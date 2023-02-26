Два сухогруза с украинской кукурузой направляются в Испанию и Нидерланды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли два сухогруза с почти 95 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, судно Amber S доставит в Испанию 43 226 тонн кукурузы. Судно Yasa Emirhan переправит в Нидерланды 51,5 тыс. тонн кукурузы.

Отмечается, что пять судов направляются в порты Украины.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 327 620 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1524", - говорится в сообщении.

В СКЦ сообщили, что "было подано 105 заявок на участие в инициативе".