Девелопер Setl Group в 2022 году увеличил продажи на 4% до 134 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Setl Group по итогам 2022 года увеличил продажи на 4% по сравнению с показателем предыдущего года, до 133,678 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель управления организации финансирования Setl Group Павел Гуменник во вторник на презентации компании в рамках планируемого размещения биржевых облигаций.

При этом физически объем реализованной недвижимости сократился на 19,9%, до 575 тыс. кв. метров.

"Контрактация в рублях растет, в объемах – снижается за счет увеличения стоимости квадратного метра жилья. Покупателей по такой стоимости становится меньше", - пояснил Гуменник.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости за указанный период выросла на 31%, до 225,736 тыс. рублей.

В общей сложности в прошлом году холдинг ввел в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров недвижимости.

"В настоящее время идет аудит (финансовой - ИФ) отчетности за 2022 год. (...) Мы ожидаем небольшой рост выручки – на 10%. Ретроспективно наша выручка за последние три года выросла на 28%", - добавил Гуменник.

Ранее Setl Group прогнозировала сохранение продаж в 2022 году на уровне предыдущего года – 128,667 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет 25,1 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.