Девелопер Setl Group в I квартале удвоил ввод недвижимости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Setl Group в январе-марте 2024 года ввел в эксплуатацию 201 тысячу кв. метров недвижимости, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба холдинга.

С начала года компания ввела в строй 11 жилых домов и один детский сад на 220 мест.

В 2024 году Setl Group начала возводить 10 жилых домов и 5 социальных объектов - первый лицей и 4 детских сада. В настоящее время в активной стадии строительства у компании находятся проекты продаваемой площадью 1,36 млн кв. метров.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

Setl Group - крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе. В марте этого года ООО "Сэтл групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-03 на 12 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 30,5 млрд рублей.

По данным портала ЕРЗ, на 1 марта 2024 года по объему текущего строительства Setl Group занимает 7-е место в России и 1-е место на рынке Петербурга.