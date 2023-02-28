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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Глава "Газпром нефти" ожидает цену нефти в пределах $80-110/баррель в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть с наибольшей вероятностью будут находиться в диапазоне $80-110 за баррель, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идет изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идет переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Соответственно, та нефть и нефтепродукты, которая поставлялись на те рынки ранее, теперь идет на другие рынки. Безусловно, это приводит к росту транспортных расходов, отражается на цене для покупателей нефти и нефтепродуктов. И это последствие в том числе того санкционного давления, которое оказывается на Россию", - сказал он.

Он добавил, что волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но также отметил, что есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.

"ОПЕК+ - это один из ключевых механизмов, который позволяет снижать волатильность на рынке. (. . .) Время покажет, но ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм", - сказал Дюков.

Газпром нефть Александр Дюков ОПЕК
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