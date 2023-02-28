Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет порядка 5% от превышения прибыли 2021-22 гг.

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Размер взноса, который крупным российским компаниям предстоит выплатить в бюджет в этом году, может быть рассчитан исходя из суммы около 5% от дополнительной прибыли за двухлетний период, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждений.

Дискуссия о дополнительном сборе с бизнеса вышла в публичную плоскость в начале февраля, а фактически она началась еще в конце прошлого года. Говорилось о том, что размер изъятий может составить 200-250 млрд рублей (в частности, такую оценку называли в РСПП), а сам взнос будет носить добровольный характер. Бизнес выступал против такого подхода, глава РСПП Александр Шохин указывал в частности на сложности с корпоративными процедурами. В середине февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор все же будет реализован через налоговый инструментарий, а не как добровольный. При этом оценку изъятий министр назвал уже на уровне 300 млрд рублей.

Для расчета базы выплат в одной из обсуждаемых формул берется разница между суммарной прибылью компаний за 2021-2022 годы и 2018-2019 годы, рассказал один из собеседников "Интерфакса", уточнив, что 2020 год не пойдет в расчет из-за пандемии. С суммарного превышения прибыли за 2021-22 гг. над прибылью за 2018-19 гг. в бюджет может быть вычтено 5%, сказал источник. По информации другого источника, обсуждается диапазон 4-5%, а речь идет о прибыли до налогообложения. Все собеседники агентства сходятся во мнении, что формула пока не окончательная и может еще модифицироваться.

Источник, близкий к одной из компаний, участвующих в дискуссии, говорит, что позиции сторон по итоговой сумме сбора пока остаются неизменными - бизнес исходит из 250 млрд, Минфин - из 300 млрд руб.

Источник добавил, что расчеты ожидаются после получения официальных данных за 2022 год: "Раньше конца этой недели поэтому расчетов не ждем. После этого с цифрами надо будет еще поработать с учетом возможных изъятий (МСП, нефтянка и т.д.). Потом уже по согласованной формуле найти искомую величину единовременных отчислений, оформив это поправкой в НК", - заключил он.