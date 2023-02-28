"Газпром нефть" внедрила дистанционную передачу данных в Ростехнадзор на Омском НПЗ

На Приразломной проводится пилот

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" реализовала процесс дистанционной передачи данных в Ростехнадзор на Омском НПЗ, сейчас проводит аналогичный пилотный проект на шельфовой платформе Приразломная, сообщил глава компании Александр Дюков в рамках форума РСПП "Промышленная и пожарная безопасность: задачи бизнеса и регуляторе".

Как отметил Дюков, который возглавляет комитет РСПП по промышленной безопасности, подготовка поправок в закон "О промышленной безопасности" позволила внедрять системы дистанционного контроля (СДК) промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО) и создать систему государственного мониторинга.

"Планируется, что такие системы для бизнеса станут инструментом по прогнозированию и предотвращению аварий, а для Ростехнадзора - реализацией идеи "Электронный инспектор". Кроме этого бизнес надеется на снижение административной нагрузки на предприятия, внедривших СДК. Члены комитета принимают участие в реализации пилотных проектов по дистанционной передаче данных в Ростехнадзор. "Газпром нефть" уже внедрила такой пилот на Омском НПЗ. Сейчас реализуется эксперимент по внедрению систем по передаче параметров в Ростехнадзор на шельфовой платформе Приразломная", - сказал он.

Дюков подчеркнул, что основной целью работы комитета РСПП, который он возглавляет, стало создание системы, дающей возможность бизнесу использовать экономически эффективные технические решения без снижения безопасности строящихся, эксплуатируемых или реконструируемых объектов.

"За прошедшее десятилетие нам удалось добиться видимых результатов в совершенствовании российского законодательства по вопросу безопасности. Сократилось количество обязательных требований, которые теперь актуализируются с учетом современных требований науки и технологий. Расширяется использование электронного взаимодействия, оптимизированы сроки предоставления государственных услуг (сокращение в 2-4 раза) и т.д. В конечном итоге снижаются затраты на строительство и реконструкцию опасных производственных объектов", - добавил глава "Газпром нефти".

Дюков также отметил, что комитет продолжает работу, подготовлены и направлены от РСПП в Государственную Думу новые поправки в закон "О промышленной безопасности". Они, в частности, предусматривают: возможность разработки обоснования безопасности ОПО на этапе техперевооружения (сейчас - на этапах проектирования строительства и реконструкции); сокращение перечня технических устройств, на которые распространяются требования закона - это позволит сократить затраты предприятий на выполнение процедур по учету применяемого оборудования, а также расходы на проведение экспертиз в отношении такого оборудования.