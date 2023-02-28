Chevron подтвердила прогноз о росте добычи более чем на 3% в год до 2027 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., один из крупнейших нефтепроизводителей США, подтвердила планы по наращиванию добычи углеводородов ежегодно более чем на 3% вплоть до 2027 года, сообщила пресс-служба компании.

Капзатраты на этот период по-прежнему запланированы в диапазоне $13-15 млрд в год.

"Компания ожидает годовой прирост свободного денежного потока более чем на 10% при цене нефти марки Brent $60 за баррель и повышает прогнозный диапазон выкупа своих акций до $10-20 млрд в год", - говорится в пресс-релизе.

"Chevron инвестирует в перспективные активы в Пермском бассейне, Мексиканском заливе, Казахстане, Австралии и других регионах, которые, по нашему мнению, обеспечивают превосходные результаты", - заявил исполнительный вице-президент по нефти, нефтепродуктам и газу Найджел Хирн.

Капитализация Chevron за последний год увеличилась на 8,8% (почти до $310 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3%.