Chevron сократила чистую прибыль почти вдвое во II квартале, выручка упала на 29%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и выручки во втором квартале 2023 года из-за падения цен на энергоносители. При этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $6,01 млрд, или $3,2 в расчете на акцию, по сравнению с $11,62 млрд, или $5,95 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $3,08 на акцию.

Выручка упала на 29%, до $48,9 млрд с $68,76 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $2,91 на акцию при выручке в $46,73 млрд.

В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль упала до $4,94 млрд с $8,56 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель снизился до $1,51 млрд с $3,52 млрд.

Свободный денежный поток во втором квартале составил $6,3 млрд против $13,8 млрд годом ранее. Капиталовложения увеличились на 18%, до $3,76 млрд.

Добыча Chevron во втором квартале составила 2,959 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 20 тыс. б.н.э. по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере $1,51 на акцию. Выплаты начнутся 11 сентября, реестр акционеров закрывается 18 августа.

Акции компании дешевеют на 2,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация Chevron с начала года снизилась на 11%, до $301,6 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,2%.