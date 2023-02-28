Рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов вторника

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине в последние день февраля на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов месяца.

Курс доллара США составил 74,97 руб./$1 в 19:00, что на 36,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,45 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,4 копейки - до 76,99 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,8 копейки - до 10,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник умеренно подешевел к доллару и евро в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров по факту завершения налогового периода месяца. Сегодня они должны были перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы, и это привело к заметным продажам валюты в ходе утренних торгов, однако затем рубль начал активно терять позиции. К вечеру рубль стабилизировался и слегка отыграл потери на фоне растущих цен на нефть.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2023 года уменьшился на 211 млрд руб., или на 10,7%, до 1,767 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), тем временем сообщается на сайте ЦБ РФ.

Доля нерезидентов в ОФЗ в январе снизилась до 9,9% с 11,1%. Значение этого долевого показателя на 1 февраля стало минимальным с 1 августа 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 32 млрд рублей, или на 0,2%, до 17 трлн 915 млрд рублей.

В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, среди основных причин слабости рубля в конце зимы – усиление санкционного давления на российский сырьевой экспорт, ведущее к сокращению объема поступающей валютной выручки. "Это способствует росту дефицита бюджета и является одной из основных причин ослабления рубля в конце месяца. Импорт при этом продолжает восстанавливаться. За февраль 2023 года доллар "потяжелел" примерно на 5 рублей, евро за тот же период прибавил около 2,5 рубля, юань вырос с уровней вблизи 10,4 до 10,8 рубля. Прохождение через пик февральского налогового периода лишает рубль одной из локальных поддержек. В конце этой недели ожидаем объявление Минфина о параметрах очередного периода действия бюджетного правила. Объем продажи юаней может снова вырасти, что сгладит волатильность рубля. Учитывая, что на март приходятся самые крупные налоговые платежи экспортеров, в предстоящий месяц более вероятно укрепление рубля до отметки 72 за доллар, 77 - за евро и 10,5 - за юань", - говорит Бахтин.

"Российская валюта завершила день в минусе по отношению к доллару, вернулась в район 75. Снижение обусловлено завершением очередного налогового периода, а также сохраняющимся инфляционным давлением на фоне роста дефицита бюджета, который в текущем году по прогнозам правительства может составить 2%. При этом, если инфляция начнет снова заметно усиливаться, ЦБ РФ, вероятно, перейдет к повышению ключевой процентной ставки. По нашим прогнозам, до конца года она будет повышена в диапазон 8-8,5%", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост в ходе торгов во вторник, в том числе благодаря ожиданиям повышения спроса на топливо со стороны Китая, сообщает MarketWatch.

Однако с начала февраля котировки опустились более чем на 2%, в результате Brent и WTI завершают "в минусе" четвертый месяц подряд.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 1,56% - до $83,32 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,9% - до $77,12 за баррель.

Инвесторы продолжают взвешивать перспективы роста спроса в Китае, экономика которого восстанавливается после снятия жестких антиковидных ограничений, на фоне предпринимаемых Россией шагов по сокращению добычи и экспорта нефти в ответ на новые санкции, введенные западными странами.

С другой стороны, над рынком довлеет неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Сигналы устойчивости инфляции в США говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность в стране. Другие крупнейшие ЦБ мира, вероятнее всего, также продолжат повышать ставки.

Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть будут находиться в диапазоне $80-110/барр., считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Одновременно, по его словам, волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.

Решение правительства России сократить добычу нефти в марте позволит сбалансировать ситуацию на мировом рынке, кроме того заявил журналистам глава "Газпром нефти". "В данный момент на рынке наблюдается некоторый профицит. Соответственно то решение, которое принято правительством - о сокращении объемов добычи в Российской Федерации - направлено на то, чтобы сбалансировать рынок", - сказал он.

О планах сократить добычу в России в марте на 500 тыс. баррелей в сутки 10 февраля объявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал это добровольным решением, которое должно способствовать восстановлению рыночных отношений. По его словам, при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Банк России во вторник, 28 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 331,2 млрд рублей (при лимите 3,8 трлн рублей и спросе 3 трлн 331,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 февраля, банки разместили 3,73 трлн рублей (при лимите 3,73 трлн рублей и спросе 3 трлн 756,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 марта на 53,91 копейки, до 74,8932 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,96 копейки, до 79,5134 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 51,5 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,9796 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 42,37 копейки и составил 74,8686 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 762,726 млн, из которых $627,228 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 135,498 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 22,11 копейки, до 79,4671 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился всего на 0,91 копейки, подешевев до 79,503 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR846,806 млн, из которых EUR226,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR620,061 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% и 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,88% и 8,29% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 8,47% годовых.