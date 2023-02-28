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Владелец джинсовых брендов Wrangler и Lee в IV квартале получил прибыль выше прогнозов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Kontoor Brands, которая продает джинсовую одежду под марками Lee, Wrangler и Rock & Republic, в четвертом квартале получила прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дала сильный прогноз на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре выросла до $51,6 млн, или 91 цент в расчете на акцию, по сравнению с $43,9 млн, или 75 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный показатель составил 88 центов на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем предполагали 67 центов.

Выручка компании увеличилась на 7,4% - до $731,6 млн. Эксперты оценивали ее в $667,6 млн.

По итогам 2023 года Kontoor Brands планирует получить прибыль в диапазоне $4,55-4,75 на акцию, а также сокращение выручки на несколько процентов.

Консенсус-прогноз предполагает прибыль на уровне $4,36 на акцию и снижение выручки на 1,8%.

Котировки акций Kontoor Brands взлетели более чем на 20% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год выросла на 16,4% (до $2,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 7,6% за это время.

Kontoor Brands была создана в мае 2019 года путем выделения в отдельную компанию подразделения V.F. Corp., выпускающего джинсовые изделия.

Wrangler Lee Kontoor Brands
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