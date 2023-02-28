Цены на зерно в РФ ускорили снижение

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на зерно в РФ на минувшей неделе ускорили снижение, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, пшеница 3 класса в Черноземье подешевела на 230 рублей, до 12 780 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС), в Поволжье – на 140 рублей, до 12 713 рублей, в центре – на 100 рублей, до 13 167 рублей, в Сибири - на 50 рублей. На юге цены не изменились – и только на Урале они выросли на 140 рублей, до 13 438 рублей.

Цены на пшеницу 4 класса больше всего снизились в Сибири – на 385 рублей, до 11 433 рублей за тонну. В Черноземье падение составило 340 рублей, до 10 980 рублей. В остальных регионах ценовые колебания были меньше.

Пшеница 5 класса больше всего подешевела в Черноземье – на 240 рублей, до 9 660 рублей. В Поволжье цены снизились на 215 рублей, до 9 088 рублей, в центре – на 165 рублей, до 9 800 рублей. В остальных регионах снижение было незначительным.

Падали и цены на ячмень, больше всего в центре – на 135 рублей, до 10 233 рублей.

Рожь в Сибири подешевела на 300 рублей, до 8 533 рублей, в центре – на 225 рублей, до 9 975 рублей.

Аналогичной была ценовая динамика и на рынке кукурузы. В центре цены снизились на 250 рублей, до 10 367 рублей, в Черноземье – на 210 рублей, до 10 290 рублей. На юге снижение составило всего 15 рублей, в Поволжье – без изменений.