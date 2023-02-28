Мосбиржа с 6 марта обновит правила листинга

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новая редакция правил листинга Московской биржи, которые приведены в соответствие с новым регулированием, вступит в силу 6 марта, сообщается в пресс-релизе биржи.

В правилах скорректирована структура Сектора устойчивого развития в связи с появлением в стандартах эмиссии новых типов ESG-облигаций. Сектор устойчивого развития теперь будет включать три сегмента: сегмент облигаций устойчивого развития (зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития), сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития (облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода) и сегмент национальных и адаптационных проектов.

В правилах листинга меняется ряд требований в части корпоративного управления. В частности, для избрания советом директоров компаний составов комитетов установлен 30-дневный срок после годового собрания акционеров.

Расширяются возможности эмитентов - субъектов МСП: теперь они смогут включать свои ценные бумаги одновременно в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм и Сектор Роста.

Срок принятия решения о включении паев биржевых паевых инвестиционных фондов и облигаций российских эмитентов (за исключением биржевых облигаций) в третий уровень листинга сокращен до 5 рабочих дней с 13.

Новая редакция правил предусматривают возможность допуска к обращению по инициативе биржи иностранных ценных бумаг без листинга на иностранной бирже на период размещения замещающих облигаций и выкупа только среди квалифицированных инвесторов.

Кроме того, Мосбиржа получает возможность ограничить обращение ценных бумаг иностранных эмитентов только среди квалифицированных инвесторов в случае внесения соответствующих изменений в регулирование Банка России.

На ценные бумаги, допущенные к торгам по инициативе биржи, при отсутствии торгов в последние 12 месяцев из-за ограничений торгов вследствие блокировки бумаг иностранными депозитариями не будет распространяться требование об обязательном делистинге.

В правилах листинга изменены требования по раскрытию информации эмитентами, не зарегистрировавшими проспект ценных бумаг, и иностранными эмитентами.