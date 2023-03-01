Фондовые индексы США упали во вторник и по итогам всего февраля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник, а также по итогам всего февраля.

S&P 500 потерял за минувший месяц 2,6%. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, что стало наихудшим месячным снижением с декабря прошлого года для первого индекса и сентября для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США и других развитых странах, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центробанками.

Эти же факторы оказывают давление и на американцев. Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за три месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 108,5 пункта с объявленного ранее январского уровня в 107,1 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Котировки акций Goldman Sachs Group упали на 3,8% во вторник. Главный исполнительный директор банка Дэвид Соломон в ходе Дня инвестора признал ошибки в потребительском бизнесе и сказал, что банк "рассматривает стратегические альтернативы" для него, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг AutoZone опустилась на 3,3%. Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров за квартал, который завершился 11 февраля, увеличила чистую прибыль и выручку слабее ожиданий экспертов.

Стоимость Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. рухнула на 10,2%. Круизный оператор в октябре-декабре сократил чистый убыток в 3,3 раза, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов.

Акции Apple Inc. и Microsoft Corp. подешевели за день на 0,3%, Tesla, International Business Machines - на 0,9%.

В то же время бумаги Zoom Video Communications подорожали на 1,2%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) увеличила выручку на 4%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка.

Сеть дисконтных магазинов Target Corp. в четвертом финквартале, который закончился 28 января, снизила чистую прибыль на 43%, однако выручка продемонстрировала подъем вопреки прогнозам аналитиков. Цена акций ритейлера повысилась на 1%.

Advance Auto Parts, ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров, в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка. Котировки бумаг компании выросли на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 232,39 пункта (0,71%) и составил 32656,7 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs стали акции Merck & Co., которые снизились на 2,9%, а также UnitedHealth Group и Johnson & Johnson - на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 12,09 пункта (0,3%) - до 3970,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии опустился на 11,44 пункта (0,1%) и составил 11455,54 пункта.