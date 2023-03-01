Нефть дорожает после снижения по итогам февраля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени составляет $83,95 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,41 (1,7%), до $83,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,53 за баррель, что на $0,48 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт повысился в цене на $1,37 (1,8%), до $77,05 за баррель.

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения более резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

Между тем данные об активном восстановлении экономики Китая поддерживают цены на нефть в среду.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на ее сокращение.