ВВП Австралии в IV квартале вырос на 0,5%, хуже прогнозов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экономика Австралии в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%.

Оценка роста экономики в третьем квартале была улучшена до 0,7% с ранее объявленных 0,6%.

Австралийский ВВП растет уже пять кварталов подряд.

Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 0,4% (в июле-сентябре - на 0,8%), госрасходы - на 0,6% (на 0,2%).

Экспорт вырос на 1,1%, а импорт упал на 4,3%.

В 2022 году в целом ВВП Австралии увеличился на 2,7%, в 2021 году рост составлял 5,9%.