ВВП Австралии в III квартале вырос на 0,2%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года экономика Австралии выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в отчете Австралийского бюро статистики.

Оценка роста ВВП во втором квартале подтверждена на уровне 0,4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

Австралийская экономика растет восемь кварталов подряд.

Потребительские расходы в третьем квартале почти не изменились (в апреле-июне - увеличились на 0,1%). Норма сбережения населения опустилась до минимума с четвертого квартала 2007 года - 1,1% по сравнению с пересмотренными 2,8% во втором квартале.

Рост госрасходов ускорился до 1,1% с 0,6%.

Объем австралийского экспорта в минувшем квартале сократился на 0,7%, импорта - вырос на 2,1%.

Капиталовложения бизнеса в июле-сентябре повысились на 1,1% после подъема на 2,4% во втором квартале.

ВВП Австралии в третьем квартале вырос на 2,1% относительно аналогичного периода годом ранее. Во втором квартале подъем составил 2%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.