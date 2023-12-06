Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ВВП Австралии в III квартале вырос на 0,2%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года экономика Австралии выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в отчете Австралийского бюро статистики.

Оценка роста ВВП во втором квартале подтверждена на уровне 0,4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

Австралийская экономика растет восемь кварталов подряд.

Потребительские расходы в третьем квартале почти не изменились (в апреле-июне - увеличились на 0,1%). Норма сбережения населения опустилась до минимума с четвертого квартала 2007 года - 1,1% по сравнению с пересмотренными 2,8% во втором квартале.

Рост госрасходов ускорился до 1,1% с 0,6%.

Объем австралийского экспорта в минувшем квартале сократился на 0,7%, импорта - вырос на 2,1%.

Капиталовложения бизнеса в июле-сентябре повысились на 1,1% после подъема на 2,4% во втором квартале.

ВВП Австралии в третьем квартале вырос на 2,1% относительно аналогичного периода годом ранее. Во втором квартале подъем составил 2%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

Brent торгуется у $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновив минимумы за несколько недель

Долг "Роснано" перед Совкомбанком сократился до 9 млрд рублей

Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП

В группе "Мосбиржи" сообщили о готовности участников рынка к риску санкций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });