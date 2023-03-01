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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Brent подешевела до $82,8 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в среду на данных об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

К 13:44 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,73%) - до $82,84 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,7 (0,91%) - до $76,35 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свою статистику позднее 1 марта. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов примерно на 500 тыс. баррелей.

Ранее в ходе торгов котировки поднимались благодаря оптимизму по поводу восстановления экономики Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, достигнув рекордного значения с 2012 года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Brent WTI Китай Минэнерго США API
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