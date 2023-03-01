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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Polymetal в 2022 году снизил рудные запасы на 9% при увеличении минеральных ресурсов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году Polymetal сократил рудные запасы на 9%, до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.

Истощение запасов за счет добычи было частично скомпенсировано успешными результатами геологоразведки на Омолонском хабе (Бургали и Невенрекан), Пещерном (Воронцовский хаб), а также первоначальными оценками запасов на Галкинском и Тамуньере (Воронцовский хаб), уточнил Polymetal.

Минеральные ресурсы (дополнительно к запасам) выросли на 5%, до 25,8 млн унций за счет переоценки на Кызыле, Омолоне и Нежданинском, а также первичной оценки на Кегали и Туманинском (Омолонский хаб).

Polymetal
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