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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Экономика Литвы в 2022 году выросла на 1,9%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году экономика Литвы выросла, по уточненным данным, на 1,9% к 2021 году и в фактических ценах составила 66,9 млрд евро, сообщило Государственное агентство данных.

По предварительной оценке, рост ВВП Литвы в 2022 году оценивался в 2,2%.

Согласно окончательным статистическим данным, в IV квартале 2022 года ВВП Литвы вырос в годовом исчислении на 0,4%. а в квартальном - на 0,5% и составил 17,5 млрд евро (по предварительной оценке - 17,8 млрд евро). По предварительной оценке снижение этих показателей составляло соответственно 0,4% и 1,7%.

Экономисты, опрошенные агентством BNS, ожидали увеличения ВВП Литвы по итогам 2022 года на 2,2-2,4%. В IV квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом все эксперты ожидали спада. При этом большинство из них прогнозировали положительную динамику ВВП (0,3-0,9%) в IV квартале по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Литва
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