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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Ростелеком" приобрел разработчика антифрод-системы Fuzzy Logic Labs

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Структуры "Ростелекома" приобрели 100% ООО "Фаззи Лоджик Лабс" (Fuzzy Logic Labs, разработчик IT-решений для противодействия мошенническим транзакциям), следует из данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В частности, 99,99% разработчика получило АО "Вестелком", оставшуюся долю - АО "АМТ". Изменения зарегистрированы 28 февраля. По данным "СПАРК-Интерфакс", продавцами выступили два физлица - Александр Вологдин и Федор Ларионов (является гендиректором ООО).

В пресс-службе "Ростелекома" сказали "Интерфаксу", что, поскольку сделка не закрыта, компания воздержится от комментариев.

Как говорится на сайте Fuzzy Logic Labs, компания занимается разработкой, внедрением и технической поддержкой программного обеспечения для противодействия мошенническим транзакциям в различных каналах обслуживания клиентов (антифрод-система Smart Fraud Detection). Основными направлениями деятельности компании являются противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные IT-проекты для организаций разных отраслей экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.

ООО "Фаззи Лоджик Лабс" зарегистрировано в октябре 2016 года. Уставный капитал - 600 тысяч рублей. По итогам 2022 года выручка от продаж составила 344,86 млн рублей, чистая прибыль - 234,54 млн рублей.

Ростелеком Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс Вестелеком АМТ
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