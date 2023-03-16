"Ростелеком" подготовит новую стратегию с учетом геополитики

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" приступило к разработке новой стратегии - как в связи с изменившейся ситуацией в стране, так и достижением целей действующей стратегии раньше предусмотренных сроков, сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании Михаил Осеевский.

"Мы начали работу над новой стратегией - и не только в связи с тем, что как-то изменилась ситуация, а в связи с тем, что мы, видимо, выполним цели стратегии раньше, чем планировали", - сказал он.

Планируемые параметры нового документа он не назвал.

Отвечая на вопрос, будет ли в новом документе предусмотрено сокращение численности сотрудников, он сказал: "Мы все время работаем над оптимизацией структуры, по этому (направлению - ИФ) работа ни в одной компании не заканчиваются".

Осеевский уточнил, что принять новую стратегию планируется в 2024 году. Он также отметил, что пока компания не думала об обновлении дивидендной политики (срок действующей истекает в 2023 году - ИФ), но она будет в новой стратегии. "Конечно, будет (в новой стратегии - ИФ). Естественно, дивидендная часть - важный элемент стратегии. Мы в целом все равно считаем задачу повышения капитализации совершенно актуальной. Понятно, что сейчас сложный момент, но все сложные моменты заканчиваются", - сказал глава "Ростелекома".

Действующая стратегия "Ростелекома" на 2021-2025 годы была принята в апреле 2021 года. Она предусматривает рост выручки оператора в 2025 году до более 700 млрд рублей с 547 млрд рублей в 2020 году, рост OIBDA в 1,5 раза, двукратное увеличение чистой прибыли и сохранение capex на уровне 135 млрд рублей. По итогам 2020 года выручка "Ростелекома" по МСФО составляла 546,889 млрд рублей, OIBDA - 194,050 млрд рублей, чистая прибыль - 25,348 млрд рублей.

Оператор также планировал к 2025 году увеличить свою долю на российском телеком-рынке в сегменте B2C с 25% до 28%, B2B/B2G - с 40% до 46%, B2O (включает инфраструктурные услуги, присоединение и пропуск трафика - ИФ) - с 78% до 85%. Планировалось, что абонентская база в сегменте B2C при успешной реализации стратегии к 2025 году достигнет 100 млн.

Документом также предусмотрено преобразование группы "Ростелеком" в диверсифицированный холдинг, корпоративным центром которого является ПАО "Ростелеком". В рамках стратегии компания упразднила 7 межрегиональных филиалов (МРФ), которые ранее осуществляли непосредственное управление бизнесом на местах.

В ноябре 2021 года финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин говорил, что благодаря реализации стратегии компания ожидает увеличения дивидендов на акцию и FCF минимум в 2 раза к 2025 году по сравнению с 2020 годом.