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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Brent подорожала до $84,4 за баррель

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Нефть в четверг продолжает слабо дорожать после подъема по итогам предыдущих торгов на данных о запасах топлива в США.

Поддержку рынку также оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве выросли на $0,1 (на 0,12%) и составляли $84,41 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,86 (на 1%) - до $84,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась утром на $0,08 (0,10%) - до $77,77 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов поднялась на $0,64 (на 0,8%) и составила $77,69.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Brent WTI
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