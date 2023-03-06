Brent подешевела до $85,07 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели.

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,89%), до $85,07 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,08 (1,3%), до $85,83 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,72 (0,9%), до $78,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,52 (1,9%), до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября 2022 года.