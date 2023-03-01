Tesla начнет поставки электромобилей в Малайзию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство Малайзии одобрило заявку американской Tesla Inc. на поставку в страну электромобилей компании.

Tesla откроет в Малайзии офис, демонстрационные и сервисные центры, а также создаст сеть зарядных станций, сообщило в среду министерство внешней торговли и промышленности Малайзии.

"Присутствие Tesla в стране, как ожидается, создаст квалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также увеличит присутствие малайзийских компаний в экосистеме Tesla, причем как внутри страны, так и глобально", - отмечается в сообщении, которое цитирует Market Watch.

Власти Малайзии запустили специальную программу для стимулирования спроса на электромобили в стране и развития экосистемы для них. Целью этой инициативы является привлечение инвестиций ведущих мировых производителей электромобилей в страну. Tesla стала первой компанией, подавшей заявку на участие в программе, отмечают в министерстве.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 67%.