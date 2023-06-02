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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Банкиры предложили отменить запрет банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России сообщила, что направила главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову законопроект, который на постоянной основе отменяет для банков с базовой лицензией запрет на открытие корреспондентских счетов за рубежом.

Проект предусматривает полное снятие запрета за открытие корсчетов в иностранных кредитных организациях, а не на временной основе (как это действует сейчас), подчеркнули в АБР.

Закон, позволяющий банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом на временной основе (до 31 декабря 2023г), вступил в силу в июле 2022 года. За это время около 20 банков воспользовались снятием ограничения, сообщал зампред Банка России Алексей Гузнов на Петербургском международном юридическом форуме.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в марте сообщила, что регулятор рассматривает возможность снять ограничение на открытие корсчетов для банков с базовой лицензией на постоянной основе. "Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом банкам с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", - сообщала Набиуллина на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, вступил в силу в июне 2017 года. Банки с базовой лицензией, в отличие от универсальных игроков, ограничены в проведении ряда операций (в том числе с валютой), одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Основная специализация банков с базовой лицензией - работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса. По данным ЦБ на 1 апреля, в России работал 101 банк с базовой лицензией.

АБР Алексей Гузнов Госдума Анатолий Аксаков Эльвира Набиуллина
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