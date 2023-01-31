Инвесторов предупредили о потерях в случае отказа компаний от МСФО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Инвесторы при отказе компаний от публикации отчетности по международным стандартам потеряют гораздо больше, чем выиграют отказавшиеся от МСФО эмитенты, считает генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Если мы пойдем по пути сокращения круга компаний, которые делают отчетность по МСФО, рынок и инвесторы потеряют гораздо больше, чем выиграют те или иные эмитенты, которые будут привлекать деньги без МСФО. Это аксиома. При всех ее несовершенствах мир не выдумал ничего лучше, чем международные стандартны финансовой отчетности", - сказал он на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы".

Он отметил, что сейчас опять возобновилась дискуссия о возможном отказе от составления российскими компаниями отчетности по МСФО.

"Я считаю, что последнее, на чем нужно экономить, это на качестве финансовой информации, - подчеркнул глава АКРА. - Когда говорят, что иностранные инвесторы ушли, МСФО нам не надо, я призываю уважать российских инвесторов и предоставлять им столь же качественную финансовую информацию, какая предоставлялась для международных компаний".

Сухов также считает, что вполне можно определить круг санкционно чувствительной информации, которая не будет раскрываться.

"Совершенно очевидно, что в нее не должна входить финансовая информация об итогах деятельности компаний. В отношении других деталей вполне можно найти договоренность с бизнесом", - отметил гендиректор АКРА.