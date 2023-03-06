Крупный пенсионный фонд Канады продал акции Caterpillar и Microsoft

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших канадских пенсионных фондов Ontario Teachers' Pension Plan провел значительные изменения инвестиционного портфеля в четвертом квартале.

Он продал все акции Caterpillar (2,1 млн бумаг), а также сократил долю в Microsoft Corp. (почти на 488 тысяч бумаг - до 2,9 млн), говорится в документах, направленных фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом фонд приобрел 12,7 млн акций Comcast Corp., в результате чего его пакет увеличился до 17,73 млн, а также купил 2,2 млн бумаг Visa Inc..

В 2021 году объем активов Ontario Teachers' составлял около $177 млрд. При этом активы фонда на 107% покрывали его обязательства. Американские пенсионные фонды в среднем имеют коэффициент покрытия около 71%, отмечает MarketWatch.