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"Росэнергоатом" планирует занять 40% рынка электрозарядок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Росэнергоатом" намерен развивать электрозарядную инфраструктуру в городах-миллионниках, включая Москву, и на крупнейших трассах, занять 40% рынка. Об этом сообщает корпоративное издание госкорпорации "Росатом" – "Страна Росатом".

"Развивать зарядную инфраструктуру в первую очередь решено в городах-миллионниках и на крупнейших трассах, таких как М11, Москва - Санкт-Петербург. К 2030 году "Атомэнерго" планирует установить от 900 до 11 200 быстрых электрозаправок (они, в отличие от обычных, работают на постоянном токе)", - отмечается в материале издания.

В рамках "программы-максимум" концерн планирует занять 40% рынка "и выйти на окупаемость".

"Росэнергоатом" рассчитывает на сотрудничество с каршеринговыми и логистическими компаниями, девелоперами, таксомоторными парками. "Переговоры с застройщиками мы уже ведем. Они заинтересовались предложением закладывать в проекты паркингов наши зарядные станции. Также планируем выйти на правительства столицы и регионов, чтобы попасть в программу субсидий для строительства быстрых электрозаправок", - приводит издание слова гендиректора "Атомэнерго" (оператор нового направления) Валерия Маркелова.

Как отмечает газета, решение о выходе на рынок "Росэнергоатом" принял в 2019 году, но до прошлого года "работа шла неспешно", пока зарубежные компании не начали уходить из России. При этом другая структура "Росатома" - "Рэнера" - строит в Калининградской области завод по производству накопителей энергии, основным потребителем которого должен стать как раз электротранспорт.

Электрозаправками в России занимаются и другие энергокомпании - "Россети" (только в Московском регионе компания управляет 85 зарядными станциями, у нее есть зарядки, в частности, и вдоль трассы М11) и "РусГидро" (согласно сайту компании, у нее 128 зарядных станций в 21 регионе, также совместно с "Соллерс" развивает электрокаршеринг).

Росэнергоатом Росатом
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