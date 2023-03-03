Продажи туров в Турцию полностью восстановились после разрушительного землетрясения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спрос на путевки в Турцию полностью восстановился, наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туркомпаниях.

"Бронирования туров в Турцию вернулись к прежним среднесуточным показателям. На даты заездов до 8 марта включительно все блоки мест в Анталью закрыты. Также хорошо бронируются даты детских весенних каникул на курорты Антальи и туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, уже сейчас фиксируется повышенный спрос на туры с заездами на майских праздниках.

О восстановлении спроса на отдых в Турции сообщили и в FUN&SUN.

"Спрос восстановился, бронирования идут активно, поскольку Турция - традиционно популярное у россиян направление. Кроме того, природные катаклизмы не затронули регионы, где отдыхают российские туристы", - пояснили в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что глубина бронирований туров в Турцию достигла осенних показателей.

Как рассказала заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру" Юлия Руденко, землетрясение в Турции привело к резкому падению продаж, но они быстро восстановились.

"Мы видим, что бронирования набирают обороты", - заключила она.

В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они были самими разрушительными в Турции с 1939 года. По последним данным, число жертв превысило 44 тыс. человек.

20 февраля на границе Турции и Сирии случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,3. Оно ощущалось в Ливане, на Кипре, в Израиле, а также в Сирии, где число погибших превысило 1,4 тыс. человек, почти 2,5 тыс. получили ранения и травмы.