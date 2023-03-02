Туроператоры опровергли существование "аптечных туров" в Турцию

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не организуют пакетные туры в Турцию специально для покупки лекарств, но во время отдыха многие туристы сами покупают их в ближайших аптеках, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"У работающих на направлении туроператоров, даже у средних и небольших, нет пакетных предложений по "аптечным турам" в Турцию или куда-либо за рубеж. Нет у туроператоров и предложений по организации визитов в аптеки уже на месте, в стране пребывания", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что российские туроператоры начали предлагать россиянам "аптечные туры" специально с целью приобретения лекарств в турецких аптеках.

Как подчеркивают в ассоциации, туристы в Турции покупают лекарства для личного пользования самостоятельно во время поездок на отдых, специально за медикаментами россияне если и ездят в Турцию или другие страны, то крайне редко и самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров.

"Нельзя сравнивать это с "вакцинным" или "карточным" туризмом, когда россияне действительно покупали туры с главной целью оформить карту или сделать зарубежную прививку", - подчеркивают в АТОР.

Летом прошлого года турецкие СМИ сообщили, что российские туристы стали значительно чаще покупать лекарства во время отдыха в Турции. А вокруг больших популярных отелей стали даже открываться новые аптеки. Наиболее популярные у туристов препараты - обезболивающие, антидепрессанты, лекарства от диабета, контактные линзы, которые подорожали в России после введения западных санкций.