"Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", не выплачивавшая дивиденды по итогам 2021 и первого полугодия 2022 годов, планирует восстановить их выплату. Об этом сообщил финансовый директор компании Александр Тарасов в ходе телефонной конференции в понедельник.

"Как только мы продвинемся и примем решение, связанное с редомициляцией (головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре), мы будем формировать свою позицию по дивидендам. Но в целом стратегическая цель, конечно, восстановить выплату дивидендов, как это было до того момента", - сказал он.

По его словам, "на сегодняшний день российские акционеры, "запертые" в НРД, поражены в своих правах: это не только права в отношении получения дивидендов, но и права, связанные с волеизъявлением, - они не могут голосовать". "Поэтому компания пытается получить лицензию регулятора, чтобы наших акционеров в правах восстановили в Euroclear. Второе: мы в том случае, если эту лицензию не получим, будем рассматривать и рассматриваем сейчас вариант редомициляции в РФ. Конкретный план этих мероприятий все еще находится на финальной стадии формирования", - сказал он.

Как сообщалось, в 2021 году компания дивиденды не выплачивала. В конце февраля 2022 года совет директоров "Русагро" утвердил выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере $137,2 млн ($5,1 на акцию или $1,02 на GDR). В марте компания приняла решение не платить дивиденды из-за неопределенности "в связи с текущей ситуацией в отношении России и Украины".

Промежуточные дивиденды за 2021 год составили $119,7 млн.

Дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Компания платила дивиденды дважды в год – по итогам первого полугодия и финальные за год.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).