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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 30 сентября 2023 года, ограничения на переводы валюты за рубеж, следует из сообщения регулятора.

Так, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохранены: в месяц не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физлица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Кроме того, сохранен запрет на перевод средств за границу для физлиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, отмечает ЦБ.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

ЦБ РФ
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