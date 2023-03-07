Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Рост ипотеки замедлится до 12-16% после 20% в 2922 году, ожидает ЦБ

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В России в 2023 году потребительское кредитование вырастет на 8-12% после увеличения на 3% в 2022 году, ипотека вырастет на 12-16% после роста на 20% в 2022 году. Такие прогнозы Банк России указал в аналитическом обзоре по банковскому сектору.

Корпоративное кредитование в 2023 году вырастет на 8-12%, в 2024 году - на 8-13%. В 2022 году оно показало прирост в 14%.

ЦБ прогнозирует увеличение средств корпоративных клиентов в 2023 году на 12-16% (в 2022 году рост составил 21%), розничных - на 8-12% (в 2022 году увеличение на 7%).

Ипотека в 2024 году, по базовому прогнозу ЦБ, вырастет на 10-15%, потребительские кредиты - на 8-13%.

Средства юрлиц в 2024 году увеличатся на 10-15%, физлиц - на 6-11%.