Производитель "Колдрекса" и "Витрума" улучшил финансовые показатели в 2022 году

В России компания также продемонстрировала значительный подъем

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания Stada Arzneimittel AG по итогам 2022 года увеличила прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) на 14% - до 884,7 млн евро, говорится в ее отчетности.

Скорректированная EBITDA повысилась на 17% - до 875,2 млн евро. Выручка выросла на 11% и достигла 3,797 млрд евро.

"Несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, в 2022 году Stada смогла сохранить достигнутые в последние годы высокие темпы роста", - заявил главный исполнительный директор компании Питер Гольдшмидт.

В России компания также продемонстрировала значительный подъем как в сегменте безрецептурных, так и рецептурных препаратов.

Как сказала через пресс-службу генеральный менеджер Stada в России Оксана Позднякова, российская команда Stada "продолжает курс на локализацию производства продукции, выстраивание устойчивых цепочек поставок".

В России у компании две производственные площадки: "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске.

По данным исследования PrIndex, по итогам семи месяцев 2022 года Stada занимала первое место на российском розничном рынке безрецептурных препаратов.

Компания выпускает такие лекарства, как бромгексин, диклофенак, кардиомагнил, ибупрофен, бисакодил, мази гидрокортизон, гепатромбин и хондроксид, витамины серии "Витрум" и "Кальций-Д3", средство для промывания полости носа "Аквалор", средство для лечения простуды "Колдрекс".