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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Операционная прибыль SAP из-за ухода из РФ и Белоруссии уменьшилась на 410 млн евро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Негативное влияние прекращения деятельности германской SAP (мировой производитель ПО для управления предприятиями) в России и Белоруссии в 2022 году составило около 410 млн евро, говорится в годовом отчете компании по МСФО.

В отчете уточняется, что негативное влияние, в основном, затронуло сегмент приложений, технологий и услуг.

Из указанной суммы примерно 120 млн евро пришлось на расходы по реструктуризации бизнеса в РФ и Белоруссии (общие расходы на реструктуризацию SAP в 2022 году - 138 млн евро). При этом уточняется, что эти расходы, в основном, состоят из выходных пособий работникам, обесценения активов в форме права пользования офисными зданиями, обесценения оборудования центров обработки данных и списания комиссий от продаж.

В целом в 2022 году компания направила 85 млн евро на компенсации персоналу, большая часть этих средств пришлась на РФ и Белоруссию.

Ожидаемый кредитный убыток в России и Белоруссии в 2022 году составил 62 млн евро (в 2021 году - 5 млн евро).

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2018-2020 годах выручка только САП СНГ составляла более 35 млрд рублей в год. В 2021 году этот показатель вырос до 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 796 млн рублей в 2018 году до 3,1 млрд рублей в 2021 году. Помимо этого, еще около 2,5 млрд ежегодно зарабатывала компания "САП Лабс".

Германская SAP, американские Oracle и Microsoft являлись основными поставщиками на российский рынок программных решений для автоматизации деятельностью компаний. Прежде всего, крупнейших и крупных. На базе их продуктов построены информационные системы подавляющего большинства крупнейших российских коммерческих и госкомпаний.

Стоит отметить, что значимую часть выручки иностранные вендоры, включая SAP, получили за счет предоставления услуг технической поддержки. При этом большая часть запросов заказчиков решалась российскими партнерами иностранных компаний. В прошлом году, из-за ухода иностранных поставщиков и прекращения ими поддержки российских заказчиков стоимость сервисных контрактов в России снизилась на 30-40% за счет исчезновения отчисления вендорам.

В результате, к концу прошлого года спрос со стороны российских заказчиков на услуги сервисной поддержки вырос в разы. Так, по данным компании "Крок", к ноябрю 2022 года количество запросов на поддержку ПО выросло более чем в 10 раз, на сервисное обслуживание оборудования – в два раза.

Ранее участники российского IT-рынка отмечали "Интерфаксу", что российские корпоративные заказчики массово запустят проекты по импортозамещению в сфере информационных технологий в 2023 году. В 2022 году порядка 60% российских заказчиков хотели для себя решить, на кого они смогут заменять иностранных вендоров. Запуск соответствующих проектов они планировали на 2023 год. В то же время часть заказчиков, у которых "ситуация горит" (например, уже истек или истекает срок действия лицензий на критически важные решения - ИФ), уже в прошлом году запустили пилотные проекты. Меньшая часть российских заказчиков, для которых использование иностранных продуктов и решений в своей IT-инфраструктуре не критично, намерены подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация на российском рынке.

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