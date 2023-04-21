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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

SAP сократила квартальную чистую прибыль на 19% при росте выручки на 10%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в первом квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 19%, несмотря на увеличение выручки на 10%.

Чистая прибыль SAP в январе-марте составила 509 млн евро против 632 млн евро годом ранее.

Операционная прибыль упала на 45%, до 803 млн евро.

Выручка компании повысилась на 10% до 7,44 млрд евро. В том числе выручка от облачных сервисов увеличилась на 24% и достигла 3,18 млрд евро, от продажи лицензий на ПО и поддержки пользователей - снизилась на 2%, до 3,18 млрд евро.

SAP понизила прогнозы на текущий год с учетом сделки по продаже доли в Qualtrics International Inc. за $7,7 млрд. Теперь компания ожидает, что операционная прибыль составит 8,6-8,9 млрд евро, а не 8,8-9,1 млрд евро, как прогнозировалось ранее. Выручка от облачных сервисов ожидается на уровне 14-14,4 млрд евро, а не 15,3-15,7 млрд евро.

С начала года капитализация SAPвыросла на 18,1%, до 136,9 млрд евро.

SAP Германия
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