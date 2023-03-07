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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Динамика ВВП РФ в 2023 году может оказаться лучше базового прогноза Банка России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в начале 2023 года повысилась, при отсутствии новых значимых вызовов динамика ВВП РФ в этом году может оказаться лучше, чем ожидается в базовом прогнозе Банка России, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Судя по оперативным показателям, в целом позитивная динамика в российской экономике ускорилась в начале года за счет усиления внутреннего спроса. При этом в экспортных отраслях, особенно в добыче, преобладали негативные тенденции", - говорится в докладе.

"При отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика российского ВВП в 2023 г. может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России", - считают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.

Как сообщалось, Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

В то же время аналитики ЦБ отмечают, что добровольное сокращение РФ добычи нефти с марта на 0,5 млн б/с отразится на уровне ВВП начиная со II квартала 2023 года.

"Усиление ограничений на поставки основных российских экспортных товаров со стороны недружественных стран привело к некоторому снижению добычи полезных ископаемых. Добровольное сокращение добычи нефти с марта на 0,5 млн б/с вызовет дополнительное снижение выпуска и в смежных обрабатывающих отраслях, торговле и транспорте, что в полной мере отразится на уровне ВВП в II квартале 2023 г. и далее", - говорится в обзоре.

"Как минимум, частично нивелировать негативное влияние на совокупный спрос со стороны внешнего сектора", по мнению аналитиков ЦБ, "может вклад в совокупный спрос со стороны бюджетной политики".

В докладе также отмечается, что вслед за расширением государственного спроса, которое наблюдалось в конце 2022 г., в I квартале 2023 г. начали появляться признаки расширения частного, в первую очередь потребительского спроса и выпуска в потребительских отраслях.

"Расширению потребительской активности способствует как снижение тревожных настроений, так и продолжающееся увеличение трудовых доходов на фоне растущей конкуренции за работников. Улучшение баланса оценок текущего финансового положения может привести к постепенному снижению нормы сбережений с повышенного уровня, стимулируя рост потребления", - считают аналитики ЦБ.

ЦБ РФ
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