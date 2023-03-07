Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

США повысили оценку добычи нефти в РФ в 2023 г. на 0,4 млн б/с - до 10,3 млн б/с

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Оценка добычи нефти в России в 2023 году повышена на 0,4 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 10,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство напоминает, что недавно Россия объявила о сокращении добычи нефти в марте на 0,5 млн б/с, но отметило, что ожидает, что в реальности добыча снизится на 0,7 млн б/с.

"Несмотря на снижение в марте, недавний экспорт нефтепродуктов из России превысил ожидания, и мы пересмотрели наш прогноз добычи нефти в России в сторону повышения на 0,4 млн б/с в 2023 году", - говорится в отчете.

Свежая оценка добычи нефти в России на 2023 год - 10,3 млн б/с, в 2024 году - 10,1 млн б/с (предыдущий прогноз 9,8 млн б/с).

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,95/барр.

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,95/барр.

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });