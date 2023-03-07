США повысили оценку добычи нефти в РФ в 2023 г. на 0,4 млн б/с - до 10,3 млн б/с

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Оценка добычи нефти в России в 2023 году повышена на 0,4 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 10,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство напоминает, что недавно Россия объявила о сокращении добычи нефти в марте на 0,5 млн б/с, но отметило, что ожидает, что в реальности добыча снизится на 0,7 млн б/с.

"Несмотря на снижение в марте, недавний экспорт нефтепродуктов из России превысил ожидания, и мы пересмотрели наш прогноз добычи нефти в России в сторону повышения на 0,4 млн б/с в 2023 году", - говорится в отчете.

Свежая оценка добычи нефти в России на 2023 год - 10,3 млн б/с, в 2024 году - 10,1 млн б/с (предыдущий прогноз 9,8 млн б/с).