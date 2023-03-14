ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России в январе на 7% к декабрю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в январе значительно не изменился, составив в среднем 6,4 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" в первом месяце нового года восстановился после потерь, наблюдавшихся в декабре, поскольку увеличение отгрузок из порта Приморск в Балтийском море компенсировало снижение трубопроводных поставок конечным потребителям, говорится в обзоре. Средний экспортный объем оценивался в 4 млн б/с, что на 277 тысяч б/с, или на 7%, больше, чем месяцем ранее, а также на 90 тысяч б/с, или на 2%, выше год к году.

Отгрузка из Балтийского моря подскочила на 460 тысяч б/с месяц к месяцу или примерно на 41%, в среднем до 1,6 млн б/с: рост в Приморске составил 377 тысяч б/с, или на 66%, до 948 тысяч б/с, экспорт из Усть-Луги вырос на 83 тысяч б/с, или примерно на 15%, до 635 тысяч б/с. В то же время поставки из черноморского порта Новороссийск сократились на 23 тысячи б/с, или на 4%, до 527 тысяч б/с. Транспортировка по нефтепроводу "Дружба" снизилась на 254 тысячи б/с, или почти на 40%, к декабрю, составив в среднем 384 тысячи б/с. Поставки в Китай по трубопроводу ВСТО в целом не изменилась, оставаясь на уровне 598 тысяч б/с, а в направлении тихоокеанского порта Козьмино они увеличились на 92 тысячи б/с, или на 12%, по сравнению с предыдущим месяцем, до 858 тысяч б/с.

Через терминал "ЛУКОЙЛа" Варандей в Баренцевом море в январе было отгружено 109 тыс. б/с, что на 7% меньше, чем в декабре.

Через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) экспорт снизился более, чем на 15% к декабрю, или на 234 тысячи б/с, до 1,3 млн б/с, что на 10% меньше г/г.