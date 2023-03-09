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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Рускон" расширил маршрут между РФ и Индией заходом в Саудовскую Аравию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Мультимодальный транспортный оператор "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом") в рамках развития сервиса доставки контейнерных грузов между Россией и Индией через Новороссийск расширил его географию. В расписание добавили заход в порт Джидда (Саудовская Аравия).

Согласно сообщению оператора, количество судов, задействованных на морском плече, выросло с одного до четырех, это позволило увеличить регулярность отправок также с одного до четырех раз в месяц.

В сообщении отмечается, что регулярный мультимодальный сервис между Индией и РФ функционирует с июля 2022 года, обеспечивая перевозки грузов в контейнерах из любой точки России через терминалы группы "Дело" в Новороссийске в индийские порты Мундра и Нава-Шева. В ротацию сервиса также входит порт Стамбула (Турция). Время в пути из Новороссийска до Стамбула составляет двое суток, до Джидды – 14 суток, до портов Мундра и Нава-Шева – 22 и 24 суток соответственно.

По словам руководителя "Рускона" Сергея Березкина, которые приводятся в пресс-релизе, увеличение количества судов на маршруте снизит расходы на хранение в портах погрузки, а также позволит нарастить объемы перевозок.

"Дополнительный заход в порт Джидды откроет новые возможности для отправителей, заинтересованных в поставках в/из Саудовской Аравии, которая является одним из ключевых государств региона", - отметил Березкин.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% – у госкорпорации "Росатом".

Рускон
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