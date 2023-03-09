Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Эр-Рияда не подвержено конъюнктурным колебаниям

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взаимодействие России и Саудовской Аравии в сфере энергетики и во всех остальных сферах не подвержено конъюнктурным колебаниям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается сотрудничества с Саудовской Аравией, как в энергетической сфере, так и в любой другой, - оно не подвержено конъюнктурным колебаниям, каким-то не относящимся к делу соображениям", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров была подтверждена приверженность тем договоренностям, которые существуют, прежде всего в рамках ОПЕК+, "которые в полной мере сохраняют свою силу до конца нынешнего года, после чего участники группы ОПЕК+ будут рассматривать ситуацию и принимать новые решения".