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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Банк России продал юани на 3,8 млрд рублей с расчетами 10 апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продал валюту расчетами 10 апреля на 3,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 апреля по 5 мая плановый совокупный объем продажи валюты Минфином - 74,6 млрд рублей, ежедневный - 3,7 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы превышают базовый месячный уровень, Минфин проводит операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета проводятся операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

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