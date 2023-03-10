Нефть дешевеет четвертую сессию подряд

Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени составляет $81,14 за баррель, что на $0,45 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,07 (1,3%), до $81,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,12 за баррель, что на $0,6 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт подешевел на $0,94 (1,2%), до $75,72 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Нефть снова оказалась под давлением из-за опасений повышения ставок Федрезерва", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.