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Brent подешевела до $80,95 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дешеветь в пятницу и завершают неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

К 14:29 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures кна $0,64 (0,78%) - до $80,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,69 (0,91%) - до $75,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,2%

Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.

"Инвесторы выходят из рисковых активов в конце недели, и рынка нефти это тоже касается, - сказал старший аналитик Danske Bank A/S Йенс Педерсен. - С учетом того, что глобальные настроения и курс доллара являются важными факторами для рынка нефти, отчет по рынку труда и данные об инфляции, которые выйдут на следующей неделе, способны задать рынку направление".

Brent WTI ФРС США
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