Индия в январе увеличила импорт нефти на 44% год к году и уменьшила на 20% к декабрю

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Индия в январе 2023 года импортировала 20,606 млн тонн нефти, сообщило Министерство торговли страны.

В декабре 2022 года страна закупила 25,755 млн тонн нефти. Таким образом, сокращение импорта месяц к месяцу составило 20%. По отношению к январю 2022 года поставки выросли на 43,8%.

Тройка основных поставщиков на протяжении восьми месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 6,05 млн тонн (+11% к декабрю и рост в 23,2 раза относительно января 2022 года), Ирак - 4,18 млн тонн (-3,7% м/м и +10,8% г/г), Саудовская Аравия - 3,595 млн тонн (-5,4% м/м и -14,2% г/г).