США призывают крупнейших трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Чиновники Минфина США в частном порядке призывают крупнейших западных сырьевых трейдеров отказаться от опасений по поводу перевозки российской нефти, продаваемой на условиях price cap, пишет газета The Financial Times со ссылкой на пятерых человек, знакомых с переговорами.

США таким образом пытаются сохранить стабильные поставки нефти и восстановить некоторый контроль над российским экспортом. Так, представители Минфина США встретились с трейдерами, такими как Trafigura и Gunvor, и другими, и заверили относительно расширения их роли в торговле российской нефтью и нефтепродуктами без нарушения западных санкций.

Страны Евросоюза и G7 ввели санкции на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно. Однако, чтобы сохранить поставки на рынке, снизив при этом доходы Москвы, разрешили своим резидентам участвовать в перевозке и страховании российской нефти, если она продается не выше установленного потолка (сейчас $60 за баррель для нефти, $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель - на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью). Российский президент Владимир Путин запретил российским компаниям продавать нефть, если в контрактах присутствует условие price cap.

После отказа европейских покупателей от российской нефти ее основными покупателями стали Индия, Китай и Турция, которые приобретали ее с существенной скидкой.

Вашингтон, отмечает FT, никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, однако крупнейшие независимые нефтяные трейдеры настороженно относились к рынку. "Нас активно поощряли американцы возобновить работу по транспортировке нефти", - сказал один из трейдеров, который говорил с Казначейством. Заверения США, сделанные на встречах с ведущими независимыми нефтяными трейдерами в последние недели, прозвучали вслед за тем, как Россия пригрозила сократить поставки нефти в марте после того, как западные державы усилили поддержку Украины.

"Отдельные компании должны принимать свои собственные решения. Наша цель - донести то, что разрешено в рамках архитектуры ценового потолка", - заявил один из чиновников администрации Байдена, добавив, что обсуждения были сосредоточены на структуре рынка.