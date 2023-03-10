Инфляция в РФ в феврале составила 0,46%

Годовая инфляция в феврале замедлилась до 11%, на 6 марта – до 9%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в феврале 2023 года составила 0,46% после 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-февраль 2023 года цены в РФ выросли на 1,30%.

Инфляция в феврале практически совпала с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале замедлилась до 10,99% (аналитики также ожидали замедления до 11,0%) с 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2023 года составил 100,13%. В годовом выражении базовый индекс цен в феврале снизился до 112,69% со 113,72% в январе.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,79% (в годовом сравнении – подорожали на 9,33%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в феврале на 6,69% (в годовом выражении выросла в цене на 3,44%).

Непродовольственные товары в феврале подешевели на 0,08% (в годовом сравнении - подорожали на 11,22%).

Услуги в феврале выросли в цене в среднем на 0,72% (в годовом выражении - подорожали на 13,01%).

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 28 февраля по 6 марта.

Инфляция в РФ с 28 февраля по 6 марта была нулевой после дефляции в 0,02% с 21 по 27 февраля и роста цен на 0,06% с 14 по 20 февраля.

С начала месяца прирост цен к 6 марта был нулевым, с начала года составил 1,30%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 6 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 марта замедлилась до 8,96%, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 9,43%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому в марте этого года годовая инфляция может замедлиться примерно на 7 п.п. и уйти в район 4% и даже ниже таргета - но затем, начиная с мая, на фоне уже низкой базы прошлого года годовая инфляция опять может начать ускоряться.

Нулевая инфляция в первую неделю марта произошла во многом благодаря снижению цен на плодоовощи на 2,0%, что вызвано падением цен на огурцы на 14,2%.

Отметим, что ЦБ неоднократно заявлял, что цены на плодоовощную продукцию имеют ярко выраженную сезонность, а при принятии решений по денежно-кредитной политике, хотя он и оценивает разовые инфляционные факторы, все же ориентируется на устойчивые компоненты.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась с 28 февраля по 6 марта на 0,3% (с 21 по 27 февраля - снизилась на 3,7%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 6 марта на уровне 9,43%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Как сообщалось, Минэкономразвития в феврале перешло к расчету годовой инфляции, используя среднесуточный прирост цен за отчетный месяц предыдущего года, а не недельные данные, поэтому отличие оценок в 0,4 п.п (опрошенные "Интерфаксом" аналитики, отмечая условность оценок годовой инфляции, считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, особенно если в течение месяца были сильные колебания).

"На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). На отчетной неделе продолжили снижаться цены на продовольственные товары (на 0,13%) за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился (на 0,10%) после дефляции на прошлой неделе на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

"Ястребиный" сигнал ЦБ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 февраля, приняв ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности ДКП.

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ 10 февраля заявила, что проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения.

"В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли - снизились цены на российскую нефть. С другой - ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса: потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации", - сказала глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития – 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.