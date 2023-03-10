Росстат отметил годовое подорожание услуг связи в феврале на 9,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2023 года тарифы на телекоммуникационные услуги выросли по сравнению с январем на 0,12%, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с февралем 2022 года они увеличились на 9,25%.

В частности, в феврале на 0,5% увеличилась абонентская плата за доступ к сети интернет, говорится в сообщении Росстата.

Цены на услуги почтовой связи в феврале по сравнению с январем не изменились, а по сравнению с февралем 2022 года - выросли на 5,04%.