Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Росстат отметил годовое подорожание услуг связи в феврале на 9,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2023 года тарифы на телекоммуникационные услуги выросли по сравнению с январем на 0,12%, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с февралем 2022 года они увеличились на 9,25%.

В частности, в феврале на 0,5% увеличилась абонентская плата за доступ к сети интернет, говорится в сообщении Росстата.

Цены на услуги почтовой связи в феврале по сравнению с январем не изменились, а по сравнению с февралем 2022 года - выросли на 5,04%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Siemens обжаловал в Верховном суде России запрет судиться с РЖД в Вене

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Курировать работу "Газпрома" на внешних рынках будет Виталий Маркелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });