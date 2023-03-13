"СИБУР" продлил предложение о выкупе евробондов почти на месяц

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР" почти на месяц, до 7 апреля, продлил действие предложения о выкупе трех выпусков долларовых еврооблигаций из-за необходимости одобрения правительственной комиссией, которое предусмотрено вышедшим в начале марта президентским указом.

Указ президента "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" подписан 3 марта. Официальные разъяснения этого документа пока не публиковались.

Согласно сообщению эмитента евробондов Sibur Securities DAC, указ, в частности, предполагает, что выкуп евробондов должен быть одобрен правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если еврооблигациями владеют через иностранные клиринговые и расчетные системы, предложение о выкупе сделано российским юридическим лицом или его дочерней компанией, а также если расчеты по выкупу производятся с использованием счетов в иностранных финансовых институтах.

В свете этих регуляторных изменений, а именно из-за требования получить разрешение правкомиссии на исполнение оферты, компания продлевает действие предложения до 7 апреля, говорится в сообщении. Объявление результатов выкупа соответственно сдвигается на 11 апреля.

"СИБУР" 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.

Минимальная цена выкупа для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах составляла $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году – $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 была установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 – $650 за $1000 номинала. Итоговая цена должна быть определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

Изначально предложение о выкупе действовало до 10 марта, подвести итоги выкупа планировалось 13 марта.

По данным самой компании, сейчас в обращении находятся еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.