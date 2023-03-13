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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Аналитиков удивило избрание главы Народного банка Китая И Гана на новый срок

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Депутаты сессии Всекитайского собрания народных представителей переизбрали И Гана на новый срок в качестве главы Народного банка Китая вопреки ожиданиям аналитиков, сообщает Bloomberg. Также свои посты сохранили министр финансов Лю Кунь и министр торговли Ван Вэньтао.

Агентство отмечает, что многие аналитики ожидали перестановок в правительстве и НБК и назначения на руководящие посты людей, приближенных к председателю КНР Си Цзиньпину.

Кроме того, И Гану исполнилось 65 лет, что является официальным возрастом для выхода на пенсию для государственных служащих. Однако на выходных он был назначен государственным советником, что позволило обойти это ограничение.

"Тот факт, что главные технократы остаются на своих местах, должен успокоить рынок и снизить вероятность ошибок при реализации политики", - отметил старший экономист Vanguard Group Цянь Ван.

При этом доцент Университета Гриффита в Австралии Хуэй Фэн допустил, что, поскольку И Ган не входит в руководство Компартии Китая, его переназначение может оказаться временным решением, и он проработает на своей должности от нескольких месяцев до года.

НБК Китай И Ган Си Цзи ньпин
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